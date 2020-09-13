У МВД Белоруссии нет информации о предупредительном выстреле на акции протеста в Минске

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии не располагает данными о том, что в районе Нововиленской улицы в Минске, где прошла колонна протестующих, в воскресенье был произведен предупредительный выстрел со стороны силовиков. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В оперативном ситуационном штабе МВД нет информации, что его сотрудниками был произведен предупредительный выстрел, как пишут некоторые Telegram-каналы", - сказала она. По ее словам, в целом обстановка по Минску контролируемая.