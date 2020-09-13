В Мариуполе радикалы напали на представителей "Оппозиционной платформы"

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинские радикалы совершили серию нападений на представителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Мариуполе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба партии.

"12 сентября произошло пять нападений на активистов партии ОПЗЖ в Мариуполе. В течение дня группа молодчиков в масках, в черной одежде с красными шевронами, разгромила несколько палаток. Они подбегали, ломали столы, стулья, нападали на женщин", - говорится в сообщении. В результате нападений, уточнили в партии, две женщины были госпитализированы.

В ОПЗЖ выразили убеждение, что "такой систематический террор не может осуществляться без ведома городской власти, возглавляемой мэром Мариуполя Вадимом Бойченко". "Заявляем, что открытым насилием радикально настроенные молодчики, их покровители в местных органах власти и реальный хозяин лишь демонстрируют всему городу свою несостоятельность, слабость и неспособность противостоять идеям "Оппозиционной платформы - За жизнь" на политической арене", - заключили в партии и потребовали привлечь всех виновных в нападениях к уголовной ответственности.

Последнее время представители оппозиционных сил на Украине регулярно подвергаются нападению со стороны националистов. 27 августа под Харьковом группа радикально настроенных лиц заблокировала и обстреляла автобус с представителями организации "Патриоты - за жизнь", которая является подразделением партии ОПЗЖ. В тот же день националисты напали на палатки ОПЗЖ в Запорожье. До этого, 24 августа, в День независимости Украины, представители одной из праворадикальных организаций в Одессе совершили нападение на депутата от ОПЗЖ Татьяну Плачкову и на журналистов съемочной группы телеканала "Зик". В партии считают, что все эти инциденты является свидетельством "неспособности президента Владимира Зеленского обеспечить безопасность граждан".