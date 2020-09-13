США приветствуют намерение Сербии признать террористическим движение "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют намерение Сербии признать шиитское движение "Хезболлах" террористической организацией. Об этом заявил в воскресенье на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Объявление Сербии о том, что она внесет "Хезболлах" в ее полном составе в список [террористических организаций], поможет еще сильнее ограничить возможности этой террористической организации собирать средства и действовать в регионе. Великолепный шаг со стороны [президента Сербии Александара] Вучича", - написал он.

Намерение внести "Хезболлах" в черный список, как отмечает Госдепартамент, было одним из условий соглашения о нормализации экономических отношений между Белградом и Приштиной. 4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали этот документ при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

Ранее Помпео призывал страны Евросоюза запретить въезд лицам, связанным с движением "Хезболлах". До этого на такой шаг пошла Литва. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, страна тем самым солидаризируется с Великобританией, Германией, Нидерландами и США, разделяющими такую же позицию в отношении "Хезболлах".