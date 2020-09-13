Мэр Лос-Анджелеса осудил нападение на помощников шерифа округа

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр города Лос-Анджелес (штат Калифорния) Эрик Гарсетти осудил нападение на двух помощников шерифа, за жизнь которых продолжают бороться врачи в местной больнице. Соответствующее заявление он опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"Я молюсь за здоровье двух помощников шерифа округа Лос-Анджелес, которые были ранены в ужасном нападении рядом со станцией метро в районе Комптон", - указал Гарсетти, подчеркнув, что блюстители закона "по всему округу храбро выполняют свою работу" ради обеспечения безопасности сообществ. "Мы категорически осуждаем это коварное нападение и готовы оказать помощь", - отметил градоначальник.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва ранее сообщил, что полицейские задержали одного из участников демонстрации перед входом в здание больницы, которые мешали подъезду карет скорой помощи. Некоторые из них скандировали лозунги с пожеланиями скорейшей смерти двум блюстителям правопорядка. Также рядом со входом в больницу была задержана журналистка, "не имевшая при себе удостоверения", указал шериф.

Двое помощников шерифа в субботу получили многочисленные огнестрельные ранения в результате нападения и были доставлены в местную больницу. Офис шерифа округа опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как к сидевшим в патрульном автомобиле стражам порядка подходит человек и производит несколько выстрелов прямо в стекло автомобиля, после чего убегает. Личность нападавшего пока не установлена, ведутся поиски.

Как уточняет агентство Associated Press, оба пострадавших - 31-летняя женщина и 24-летний мужчина - закончили обучение в полицейской академии 14 месяцев назад. Они сами доложили диспетчеру о нападении по радиосвязи.