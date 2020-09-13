В МВД Белоруссии опровергли информацию о применении в Минске светошумовых гранат

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о применении в воскресенье при разгоне манифестаций в Минске светошумовых гранат.

"В оперативно-ситуационном штабе МВД не могут подтвердить сообщения о якобы применении правоохранительными органами светошумовых гранат в районе стадиона "Минск-Арена", - сказала ТАСС официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. - Это фейк".

К вечеру воскресенья основная протестная активность в городе переместилась в район Дрозды, где проживают высокопоставленные белорусские чиновники и сотрудники администрации президента, а также находится одна из правительственных резиденций. Неподалеку расположена и "Минск-Арена".