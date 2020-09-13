{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В МВД Белоруссии опровергли информацию о применении в Минске светошумовых гранат

Представитель ведомства Ольга Чемоданова заявила, что это фейк

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о применении в воскресенье при разгоне манифестаций в Минске светошумовых гранат.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"В оперативно-ситуационном штабе МВД не могут подтвердить сообщения о якобы применении правоохранительными органами светошумовых гранат в районе стадиона "Минск-Арена", - сказала ТАСС официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. - Это фейк".

К вечеру воскресенья основная протестная активность в городе переместилась в район Дрозды, где проживают высокопоставленные белорусские чиновники и сотрудники администрации президента, а также находится одна из правительственных резиденций. Неподалеку расположена и "Минск-Арена".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Онлайн
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн
После выборов президента по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью