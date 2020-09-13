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Кризис в Белоруссии

Еще три станции метрополитена Минска закрыли на вход и выход

Также остаются закрытыми станции "Немига" и "Фрунзенская"

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Еще три станции метро в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции проводят акцию протеста, закрыты на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба минского метрополитена.

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"В 18.25 [совпадает с мск] в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Спортивная", "Пушкинская", "Молодежная", - говорится в сообщении. Кроме того, по-прежнему остаются закрытыми станции "Немига" и "Фрунзенская".

В воскресенье многотысячная толпа демонстрантов проводит шествие по центральным улицам Минска. По данным МВД, правоохранители задержали уже около 250 участников несанкционированных акций.

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