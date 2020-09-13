Кипр принимает военные корабли РФ на основании запросов о гуманитарном содействии

НИКОСИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Республика Кипр предоставляет право захода в свои порты военным кораблям РФ на основании запросов о гуманитарном содействии, с которыми к властям островного государства обращаются разные страны и организации. Об этом министр иностранных дел островного государства Никос Христодулидис заявил в воскресенье в интервью Кипрскому информационному агентству, которое было распространено без цитат, в форме косвенной речи.

В ответ на просьбу прокомментировать слова госсекретаря США Майкла Помпео, который в минувшую субботу на встрече в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил "озабоченность в связи с активностью России по отмыванию денег и регулярными заходами [военных кораблей РФ] в порты" острова, Христодулидис сообщил, что его страна "предоставляет гуманитарные объекты государствам и международным организациям, которые обращаются за такой помощью". Он добавил, что так происходило в 2006 году во время Второй ливанской войны, затем - во время процесса уничтожения химического оружия в Сирии, где работали миссии ООН и ОЗХО, а также совсем недавно - после разрушительного взрыва в Бейруте.

В отношении же первого пункта обеспокоенности, которую выразила американская сторона, глава кипрского МИД заявил, что его страна, будучи членом ЕС и других международных организаций, "полностью соблюдает соответствующие международные правила борьбы с отмыванием денег, как показывают соответствующие отчеты, о которых недавно стало известно".

США добиваются запрета на пребывание российских военных кораблей в кипрских портах, выдвигая его в качестве одного из условий для полного снятия эмбарго на поставки американских вооружений на Кипр. 1 сентября Помпео проинформировал президента Анастасиадиса о своем решении временно снять на 2021-й финансовый год ограничения на экспортные поставки Кипру нелетальной оборонной техники и оказание услуг в этой сфере. И уже на следующий день посол США в Никосии Джудит Гарбер на пресс-конференции, посвященной решению о частичном снятии эмбарго, заявила, что Россия якобы играет дестабилизирующую роль в регионе, особенно - в Сирии, и подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему продолжает настоятельно призывать официальную Никосию лишить российские военные корабли права швартоваться в портах Республики Кипр.

Реакция российской стороны

3 сентября российский посол в Республике Кипр Станислав Осадчий заявил, что США, добиваясь запрета на доступ российских военных судов в морские порты Кипра, стремятся поссорить Москву и Никосию. Дипломат также предложил американской стороне, прежде чем кого-то критиковать, "посмотреть на себя". Он напомнил, что "Россия, в отличие от незаконного присутствия США, находится в Сирии по приглашению руководства официального Дамаска и именно с ее помощью был уничтожен костяк международного терроризма в этой стране и предотвращено создание там террористического оплота, угрожающего всему региону Средиземноморья".

8 сентября находившийся на Кипре с рабочим визитом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на встрече с Анастасиадисом, что Москву очень тревожит, что США пытаются стравливать страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных. Министр назвал такую позицию прискорбной, подчеркнув, что единственным путем урегулирования проблем в любой точке мира является "поиск компромиссов, поиск баланса интересов".

9 сентября, то есть уже на следующее утро после завершения визита Лаврова, глава кипрского МИД Христодулидис дал понять в эфире национального радио, что его страна будет и дальше принимать российские военные корабли в своих морских портах. По его словам, Кипр всегда оказывал поддержку судам любых стран по гуманитарным соображениям и не собирается отказываться от такого подхода. При этом он добавил, что отдельного соглашения с Москвой по данному поводу пока нет, однако стороны ведут диалог по теме. При этом Христодулидис подчеркнул, что Россия не использует кипрские порты для своих операций с тех пор, как у нее появилась своя морская база в Сирии.

В течение последнего времени Кипр не прекращал принимать в своих портах российские военные корабли. В ноябре 2019 и январе 2020 года в Лимасоле швартовались сторожевые корабли ВМФ России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". А 1 сентября нынешнего года программу четырехдневного делового захода в порт Лимасола завершил большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков". За время пребывания в порту экипаж корабля пополнил запасы пресной воды, топлива и продовольствия, а также провел планово-предупредительный осмотр и ремонт материальной части, машин и механизмов.