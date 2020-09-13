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Кризис в Белоруссии

Неизвестный в маске произвел выстрел в воздух в месте проведения акции протеста в Минске

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что не располагают информацией о выстреле

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестный в маске в воскресенье выстрелил в воздух из ружья в белоруской столицы в месте движения протестующих. Соответствующее видео в своем Telegram-канале распространило сетевое издание tut.by.

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На кадрах видно, что протестующие движутся в сторону оператора, за ними следуют неизвестные в масках, один из которых остановился и выстрелил в воздух из ружья.

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила ТАСС, что оперативный штаб не располагает информацией о том, что один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел.

В воскресенье в Минске участие в акциях протеста приняли несколько десятков тысяч людей. Демонстрации также прошли в ряде других городов Белоруссии, в частности в Бресте, Гродно, Могилеве, Барановичах, Витебске.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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