МВД Белоруссии подтвердило применение водомета в отношении протестующих в Бресте

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило в воскресенье применение водомета правоохранительными органами в отношении участников акции протеста в Бресте.

"Сегодня в Бресте около 16:50 [совпадает с мск[ было заблокировано движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова - бульвара Космонавтов", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале. Она пояснила, что около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги.

"Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам", - заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии. "С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - разъяснила она.

Ранее сетевое издание tut.by сообщило в своем Telegram-канале, что правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте. Как сообщил портал, после этого ОМОН начал жесткие задержания протестующих.

Протестная акция в Минске собрала в воскресенье несколько десятков тысяч человек. В Гродно, по сообщениям tut.by, в ходе акций протеста были задержаны несколько десятков человек. Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске.