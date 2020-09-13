В Витебской области во время воскресных протестных акций задержаны около 20 человек

"В Витебской области задержано 18 участников протестных акций", - написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что в Витебске в милицию был доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, несущего службу по охране общественного порядка, жетон и видеорегистратор, а в Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями были повреждены три служебных автомобиля. "Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", - подчеркнула Чемоданова.