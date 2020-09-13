В Минске открыли все станции метро и восстановили скорость мобильного интернета

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Все ранее закрытые станции метрополитена в центре Минска, где в воскресенье сторонники оппозиции проводили акцию протеста, открыты на вход и выход. Кроме того, в городе восстановился доступ к мобильному интернету.

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"В 19:17 открыты все станции. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы минского метрополитена. В течение дня закрывались станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Спортивная", "Пушкинская" и "Молодежная".

Также в Минске восстановилась скорость мобильного интернета, которая ранее была снижена операторами по запросу госорганов. "По состоянию на 19:15 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора А1.

В воскресенье многотысячная толпа демонстрантов проводили шествие по центральным улицам Минска. Правоохранители задержали свыше 250 участников несанкционированных акций.