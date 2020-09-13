Более 400 демонстрантов задержаны в Минске

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в воскресенье более 400 участников акций протеста в Минске. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

"По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек, - сообщила представитель МВД. - В различных районах столицы задержаны более 400 человек".

Ранее МВД Белоруссии сообщало о 250 задержанных участников акции протеста в Минске.