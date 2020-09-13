Основная масса протестующих в Минске разошлась

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

Несколько сотен демонстрантов переместились к станции метро "Пушкинская", где 10 августа в ходе протестной акции погиб Александр Тарайковский. Позже к метро прибыли силовики, протестующие стали разбегаться по дворам, правоохранители последовали за ними. Около станции осталось несколько десятков людей, правоохранители начали проводить задержания.

Возле стелы "Минск - город-герой", располагающейся рядом с Дворцом независимости - резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко - обстановка спокойная.

Армейские грузовики и автобусы с силовиками стали возвращаться на базу в районе Уручье.

Метро восстановило работу в штатном режиме. Также был восстановлен мобильный интернет.

В ходе состоявшихся протестных акций пострадавших нет, заявила ТАСС пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич.

"Никаких пострадавших, тем более летальных случаев, нет", - сказала она, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения на этот счет.

По ее словам, в настоящее время обстановка в городе в целом остается спокойной. Основная часть протестующих уже разошлась, но в некоторых районах остаются несколько сотен манифестантов. "Задержания участников несанкционированных акций по районам еще продолжаются", - отметила Ганусевич.