Основная масса протестующих в Минске разошлась

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Основная масса участников многотысячной акции протеста, проходившей в воскресенье в белорусской столице, разошлась, передает корреспондент ТАСС.
Несколько сотен демонстрантов переместились к станции метро "Пушкинская", где 10 августа в ходе протестной акции погиб Александр Тарайковский. Позже к метро прибыли силовики, протестующие стали разбегаться по дворам, правоохранители последовали за ними. Около станции осталось несколько десятков людей, правоохранители начали проводить задержания.
Возле стелы "Минск - город-герой", располагающейся рядом с Дворцом независимости - резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко - обстановка спокойная.
Армейские грузовики и автобусы с силовиками стали возвращаться на базу в районе Уручье.
Метро восстановило работу в штатном режиме. Также был восстановлен мобильный интернет.
В ходе состоявшихся протестных акций пострадавших нет, заявила ТАСС пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич.
"Никаких пострадавших, тем более летальных случаев, нет", - сказала она, комментируя появившиеся в соцсетях сообщения на этот счет.
По ее словам, в настоящее время обстановка в городе в целом остается спокойной. Основная часть протестующих уже разошлась, но в некоторых районах остаются несколько сотен манифестантов. "Задержания участников несанкционированных акций по районам еще продолжаются", - отметила Ганусевич.