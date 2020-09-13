Милиционер в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух на акции протеста

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в воскресенье в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.

"Некоторые источники в интернете около 18:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук, похожий на выстрел", - написала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. "Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди [участники] протестной акции - не менее ста человек - пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - пояснила представитель МВД.

Правоохранительные органы Белоруссии задержали в воскресенье более 400 участников акций протеста в Минске, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД. "По состоянию на 19:00 протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек, - написала Чемоданова. - В различных районах столицы задержаны более 400 человек". Ранее МВД Белоруссии сообщало о 250 задержанных участниках акции протеста в Минске.

Ольга Чемоданова также опровергла сообщение "Еврорадио" о том, что против протестующих применялись светошумовые гранаты. "Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись", - заявила пресс-секретарь МВД.

Протестная акция в Минске собрала в воскресенье несколько десятков тысяч человек. В Гродно, по сообщениям tut.by, в ходе манифестаций были задержаны несколько десятков человек. Портал также сообщил, что акции протеста проходят и в ряде других городов Белоруссии, в частности в Могилеве, Барановичах и Витебске.