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Кризис в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции осудил применение силы против манифестантов

Совет также осудил представителей силовых структур, которые действуют анонимно

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции осудил применение силовых методов против участников воскресных акций протеста в Минске.

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"Мы решительно осуждаем факты применения грубой силы в отношении протестующих", - говорится в заявлении совета, напомнившего о праве граждан мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах в соответствии со статьями 33 и 35 Конституции Белоруссии.

Совет также осудил представителей силовых структур, которые действуют анонимно - в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности. "Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности", - уверены в Координационном совете оппозиции.

В ходе воскресных акций представители силовых структур Белоруссии в ряде случаев использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, хотя эти случаи и носили единичный характер.

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