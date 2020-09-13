Восточное правительство Ливии подало спикеру парламента прошение об отставке

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Заседающее на востоке Ливии временное правительство премьера Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани подало в воскресенье прошение об отставке спикеру Палаты представителей (ПП, избранный постоянный парламент) страны Акиле Салеху Исе. Об этом сообщил новостной портал Al Wasat.

Ранее глава парламента созвал экстренное заседание с участием премьера, министров экономического и социального блоков, главы ЦБ в Эль-Байде и других должностных лиц, на котором обсуждались серьезные проблемы в сфере услуг на подконтрольных кабмину ат-Тани территориях страны. В первую очередь это постоянные перебои с электроснабжением, что уже привело к акциям протеста граждан в ряде восточных регионов. Как отмечает издание, спикера, в частности, проинформировали о причинах кризиса, который главным образом был вызван нехваткой топлива для электростанций.

Помимо этого, на совещании речь шла об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса, а также об обеспечении населения достаточными запасами лекарств на ближайшие месяцы. Затрагивалась и проблема нехватки ликвидности в коммерческих банках и необходимость поиска возможных решений для преодоления этого кризиса и снижения его воздействия на граждан.

Как ожидается, прошение правительства ат-Тани будет представлено в скором времени на рассмотрение парламента.

С четверга в некоторых городах на востоке Ливии, в том числе в Бенгази, проходили демонстрации в знак протеста против отключения электричества, которое временами продолжается более восьми часов в день, а также против высоких цен на топливо, товары первой необходимости и продукты питания. Аналогичные акции проходили в прошлом месяце и в подконтрольном Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа западном регионе, включая Триполи, где люди также призывали к улучшению условий жизни, борьбе с коррупцией в столичном кабмине и даже к его отставке.