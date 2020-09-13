В представительстве Зеленского заявили, что Украина не будет снабжать водой Крым

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина не намерена возобновлять водоснабжение Крыма, так как ответственность за урегулирование этого вопроса лежит на России. Об этом заявили в воскресенье в так называемом представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым в ответ на обвинение со стороны РФ в нарушении Киевом правозащитных обязательством в связи с водной блокадой Крыма.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих международных обязательств. В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о необходимости возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады Крыма.

В заявлении представительства, опубликованном в Facebook, говорится, что "Украина не должна решать проблемы" российского региона. По мнению украинских властей, вопрос обеспечения Крыма "необходимыми ресурсами, запасами и материалами" "в соответствии с содержанием Четвертой Женевской конвенции" лежит на России, которую в Киеве, несмотря на добровольное вхождение полуострова в состав РФ, называют "государством-оккупантом".

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, покрывавшему до 90% потребностей республики в воде как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.