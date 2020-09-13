Цепкало предложил ослабить экономику Белоруссии для лишения милиции зарплаты

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало поддержал покупку белорусами иностранной валюты и неуплату налогов ради ослабления экономики страны и лишения власти средств на содержание органов правопорядка. Об этом политик заявил в интервью французской газете Le Figaro .

"Мы поддерживаем эту тактику ненасильственного сопротивления, - заявил он, отвечая на вопрос о распространяемых в интернете призывах к обмену валюты, неуплате налогов и забастовкам на госпредприятиях. - Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции, которых намного больше, чем преподавателей в университетах".

При этом Цепкало признал, что страну в таком случае ждет экономический спад, однако привел в пример события 1980-х годов в Польше, когда рабочие устраивали забастовки в поддержку создания независимых профсоюзов в стране. Он добавил, что Польша восстановилась после тех событий, став "одной из самых развитых стран Европы".

Экс-кандидат в президенты Белоруссии на этом фоне заявил, что европейские лидеры, в том числе руководители Франции и ФРГ, ошибаются, пытаясь вести переговоры с действующим президентом страны Александром Лукашенко, и выступил с призывом к странам Европы ввести персональные санкции против "ответственных за фальсификацию выборов и нарушения прав человека".

Политик также добавил, что у человека, который может прийти на смену Лукашенко, "не будет иного выбора, кроме как вести диалог и поддерживать хорошие отношения с Россией". Он, впрочем, оговорился, что "не уверен на 100%, что так и произойдет", однако заверил, что сам бы точно развивал отношения с Россией.