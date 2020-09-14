Источник: премьер-министр Ливана представит президенту состав кабмина из 14 экспертов

БЕЙРУТ, 14 сентября. /ТАСС/. Назначенный премьер-министр Ливана Мустафа Адиб представит в понедельник президенту Мишелю Ауну состав нового правительства из 14 независимых экспертов. Об этом сообщили ТАСС источники в ливанской Палате депутатов (парламент).

По словам собеседников агентства, Адиб, "которому было поручено 31 августа сформировать кабинет, прибудет в президентский дворец в 11:00 и вручит главе государства список министров". Как ожидается, президент одобрит состав правительства, что откроет путь к голосованию по вотуму доверия в парламенте.

Положительные сигналы поступили в воскресенье после выступления лидера пропрезидентского блока "Сильный Ливан" Джебрана Басиля, который заявил, что возглавляемое им Свободное патриотическое движение (СПД) "не войдет в состав кабинета, но будет оказывать ему всяческое содействие". Басиль подчеркнул, что СПД поддерживает дорожную карту по выходу из кризиса, предложенную 1 сентября во время визита в Бейрут президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Согласно плану французского лидера, в Ливане к 16 сентября должно быть создано новое правительство, которое возьмется за проведение реформ и реконструкцию Бейрута после взрыва в морском порту, а также будет продолжать борьбу с коррупцией.

Позицию тандема шиитских партий "Амаль" и "Хезболлах" озвучил в воскресенье спикер парламента Набих Берри. Он заявил, что шиитские фракции "не войдут в правительство, но готовы сотрудничать с ним ради стабилизации финансового положения и спасения экономики". Ранее высказывались опасения, что процесс создания нового правительства может забуксовать после объявленных 8 сентября Минфином США санкций в отношении экс-министра финансов республики Али Хасана Халиля и экс-министра общественных работ и транспорта Юсефа Фенианоса. Этих бывших чиновников обвинили в Вашингтоне в том, что они "оказывали материальную поддержку шиитской партии "Хезболлах" и участвовали в коррупционных схемах".

Как сообщал телеканал LBC, Адиб, которого поддерживает Франция, поставил на этой неделе жесткие условия перед ливанскими политиками: кабинет должен быть создан в срок, иначе он откажется от поручения по формированию правительства, что сорвет предоставление Ливану международной финансовой помощи.