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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что Байдену не хватит сообразительности, чтобы вести переговоры с РФ и КНР

Президент США заявил, что Байден "не подходит на этот пост"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику от демократов на предстоящих в ноябре выборах Джозефу Байдену не хватит сообразительности, для того чтобы вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом Трамп заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон штата Невада.

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"Я имел возможность познакомиться с председателем КНР Си [Цзиньпином], я имел возможность познакомиться с президентом России [Владимиром] Путиным. И, кстати говоря, ладить с ними - это хорошо", - отметил Трамп.

"Я имею дело со всеми этими людьми, и <...> они очень сообразительные", - подчеркнул американский президент. "Мне жаль, но нам нужны очень сообразительные люди, и Джо не подходит на этот пост", - убежден глава Белого дома.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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