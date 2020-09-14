Трамп считает, что Байдену не хватит сообразительности, чтобы вести переговоры с РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его сопернику от демократов на предстоящих в ноябре выборах Джозефу Байдену не хватит сообразительности, для того чтобы вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом Трамп заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон штата Невада.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Я имел возможность познакомиться с председателем КНР Си [Цзиньпином], я имел возможность познакомиться с президентом России [Владимиром] Путиным. И, кстати говоря, ладить с ними - это хорошо", - отметил Трамп.

"Я имею дело со всеми этими людьми, и <...> они очень сообразительные", - подчеркнул американский президент. "Мне жаль, но нам нужны очень сообразительные люди, и Джо не подходит на этот пост", - убежден глава Белого дома.