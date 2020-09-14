Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах Байдена в симпатиях к коммунизму

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что его соперник на предстоящих выборах демократ Джозеф Байден якобы скрыто следует коммунистическим идеям, что отражено на его совместной с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом предвыборной платформе. Об этом американский лидер заявил в воскресенье, выступая перед сторонниками в городе Хендерсон (штат Невада).

"Я не думаю, что он вообще что-то понимает, если честно, <...> потому что он согласился на [совместный] манифест с сумасшедшим Берни", - сказал он, имея в виду так называемую объединенную платформу, согласованную предвыборными штабами Байдена и Сандерса после того, как сенатор от Вермонта вышел из предвыборной гонки.

"Это называется манифест. А знаете, почему это называется манифест? Потому что это уже за рамками социализма, это уже слово, которое начинается с буквы "к", а не с буквы "с", - сказал Трамп, делая, очевидно, отсылку к "Манифесту Коммунистической партии" Карла Маркса и Фридриха Энгельса. "Именно там их корни", - уверен хозяин Белого дома. Ранее с "Манифестом Коммунистической партии" платформу Байдена и Сандерса сравнивал ряд консервативных американских СМИ, в том числе телеканал Fox News.

Сам Трамп неоднократно утверждал, что предвыборной кампанией Байдена фактически управляет демократический социалист Сандерс. Нынешний хозяин Белого дома называл сенатора от Вермонта "боссом Байдена" и утверждал, что он фактически и писал программу партии, за счет чего увел ее далеко влево.