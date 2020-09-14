Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате "один на один"

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи в формате "один на один". Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА .

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

По его данным, лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста. Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране. Визиту белорусского президента в РФ предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра России Михаила Мишустина. По словам Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.