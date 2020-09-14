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Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате "один на один"

По данным агентства БелТА, лидеры, в частности, обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах и ситуацию в регионе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи в формате "один на один". Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

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По его данным, лидеры обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов, вслед за которыми в республике начались массовые акции протеста. Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране. Визиту белорусского президента в РФ предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра России Михаила Мишустина. По словам Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияКризис в БелоруссииВстреча Путина и Лукашенко в Сочи
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