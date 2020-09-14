Новым председателем правящей партии Японии избран Ёсихидэ Суга

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), сменив на этом посту главу правительства Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку. Голосование состоялось в понедельник в Токио на партийном съезде.

Кандидатуру Суги поддержали 377 из 394 членов ЛДП, являющихся депутатами парламента, а также 89 из 141 члена партии от 47 японских префектур. Обычно, чтобы выбрать лидера ЛДП, собирают голоса всех депутатов от партии (сейчас их 394) и такое же количество голосов рядовых членов партии, заранее пропорционально отобранных по всей стране. Таким образом, общее число голосов должно было составить 788. Однако поскольку нынешние выборы проходят в экстренном порядке после отставки премьера, то, согласно уставу, допускается другой вариант волеизъявления, когда, помимо голосов парламентариев, учитывают по три голоса рядовых членов партии от каждой из 47 префектур Японии (141 голос, а всего, с учетом депутатов парламента, - 535).

16 сентября Сугу утвердят в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. Затем пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.

Суга неизменно занимал должность генерального секретаря кабинета министров с 2012 года, когда премьером стал Абэ. Еще в июле 2016 года он установил рекорд по продолжительности пребывания на этом посту (на тот момент 1260 дней), после чего превысил его более чем в два раза. Особую популярность среди населения Суга получил после объявления названия эры правления нового императора Нарухито, вступившего на престол 1 мая 2019 года после отречения его отца Акихито. Именно Суга ровно за месяц до этого на регулярной пресс-конференции показал табличку с двумя иероглифами "Рэйва" ("Прекрасная гармония"), за что и получил прозвище Дядюшка Рэйва.

Отставка Абэ

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось оставить должность премьера в 2007 году. При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту до тех пор, пока не будет выбран кандидат ему на замену.

На пресс-конференции Абэ несколько раз с сожалением сказал о том, что ему не удалось выполнить поставленные задачи. Среди них он перечислил проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан, вопрос мирного договора с Россией и изменение конституции страны.

Незадолго до объявления об отставке Абэ вышел на первое место по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности к моменту установки рекорда 24 августа он занимал должность руководителя кабинета 2 799 дней с начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.