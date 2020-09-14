ЕС заявил о непризнании избранных 13 сентября в Крыму представителей органов власти

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз заявил, что не признает результаты состоявшихся в воскресенье местных выборов в Крыму и Севастополе, которые он продолжает считать "территорией Украины", и не рассматривает избранных там членов местных органов власти "как представителей Крыма и Севастополя".

"Европейский союз не признает проведение выборов на территории Крымского полуострова. Любой, кто был избран на этих организованных Россией выборах в Крыму в качестве представителей Крыма и Севастополя, не будет признан Евросоюзом представителем этих территорий, которые являются частью Украины", - говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Как и во всех аналогичных заявлениях, которые ЕС распространяет после каждых выборов в Крыму после его воссоединения с Россией в 2014 году, в этом документе повторяется фраза, что "Европейский союз продолжит оказывать непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России, а западные страны ввели против РФ санкции.