Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА . Это первая зарубежная поездка белорусского президента после выборов 9 августа, по итогам которых в республике начались массовые протесты.

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Визиту Лукашенко в Россию предшествовала интенсивная подготовка. Лидеры двух стран в течение августа шесть раз говорили по телефону. 3 сентября белорусскую столицу посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а за день до этого в Москву приезжал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Проходили также российско-белорусские контакты по вопросам энергетики, транспорта и другим темам. Детальный обмен мнениями относительно предстоящих переговоров состоялся у Путина 11 сентября на регулярном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. "Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - отметили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется. По данным агентства БелТА, переговоры президентов пройдут в формате "один на один".

Как ранее отмечал Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.

В предыдущий раз президент Белоруссии посещал Россию и встречался с Путиным 30 июня на открытии Ржевского мемориала в Тверской области. Несколькими днями ранее белорусский лидер посещал парад Победы в Москве. В Сочи в последний раз Лукашенко приезжал в феврале текущего года.