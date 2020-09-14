В Белоруссии на акциях протеста 13 сентября задержали 774 человека

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 774 человека в ходе протестных акций в Белоруссии в воскресенье, число их участников составило около 22 тыс. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске - более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека", - отмечается в Telegram-канале пресс-секретаря.

По данным МВД, 13 сентября в различных населенных пунктах страны прошло 28 акций. В заявлении говорится, что в Новополоцке протестующие повредили три служебных автомобиля, а в Могилеве участник акции напал на двух сотрудников органов внутренних дел, повредил форменное обмундирование, сорвал рацию и видеорегистратор. В Бресте во избежание угрозы безопасности дорожного движения для разгона манифестантов был использован водомет, отметили в ведомстве.