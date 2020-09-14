МИД Ирана опроверг обвинения в подготовке покушения на посла США в ЮАР

ТЕГЕРАН, 14 сентября. /ТАСС/. МИД Ирана назвал безосновательным утверждение американской газеты Politico о том, что Тегеран рассматривает возможность покушения на посла США в ЮАР. Об этом заявил в понедельник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Эти безосновательные обвинения являются частью информационной кампании правительства [президента США] Дональда Трампа против Ирана", - приводит его слова пресс-служба МИД Ирана. По словам Хатибзаде, "такие методы, которые, вероятно, будут использоваться повторно в дальнейшем, без сомнений, останутся неэффективными и дополнят длинный список неудач Вашингтона в противостоянии с Ираном".

В воскресенье газета Politico со ссылкой на представителей американских спецслужб опубликовала информацию о том, что власти Ирана рассматривают возможность организации покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Согласно этим данным, об угрозе в отношении посла разведке США известно с весны, однако в последние несколько недель появились более конкретные данные о готовящемся нападении.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.