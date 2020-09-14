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Президент Ливана наградил экс-посла России в республике Александра Засыпкина орденом Кедра

Российский дипломат удостоен этой награды "за его роль в укреплении российско-ливанских отношений во многих областях"
Александр Засыпкин и президент Ливана Мишель Аун Пресс-служба Президента Республики Ливан
Описание
Александр Засыпкин и президент Ливана Мишель Аун
© Пресс-служба Президента Республики Ливан

БЕЙРУТ, 14 сентября. /ТАСС/. Экс-посол России в Ливане Александр Засыпкин награжден орденом Кедра по случаю окончания дипломатической миссии в Бейруте.

"Президент Ливана Мишель Аун вручил в понедельник во дворце Баабда послу России Александру Засыпкину национальный орден Кедра степени "великий офицер", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В нем указывается, что российский дипломат удостоен этой награды "за его роль в укреплении российско-ливанских отношений во многих областях".

Засыпкин работал послом РФ в Ливане с 1 октября 2010 года. 14 августа 2020 года он был освобожден от должности, новым послом назначен Александр Рудаков.

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