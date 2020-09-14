Помпео поблагодарил посла США в КНР за службу, отметив его вклад в отношения двух стран

ТАСС, 14 сентября. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник поблагодарил американского посла в Пекине Терри Бранстеда за службу, отметив его вклад в развитие отношений между двумя странами.

"Я благодарю посла Терри Бранстеда за его более чем трехлетнюю службу американскому народу в качестве посла США в Китае. Президент [США Дональд] Трамп выбрал посла Бранстеда, так как его опыт взаимодействия с Китаем, исчисляющийся десятилетиями, сделал его лучшим кандидатом для того, чтобы представлять [американскую] администрацию и защищать американские интересы и идеалы в этих важных отношениях", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Госсекретарь США отметил, что Бранстед помог сделать отношения США и Китая ориентированными на результат, взаимными и справедливыми.

Как отмечает агентство Bloomberg, в выходные Трамп заявил, что Бранстед вернется в США, так как хочет принять участие в предвыборной кампании. Долгое время он был губернатором штата Айова. В свою очередь, источники подтвердили телеканалу CNN, что Бранстед покинет свой пост и сделает это, вероятнее всего, до выборов президента США, которые пройдут 3 ноября.

Посольство США в Китае не стало комментировать ситуацию.