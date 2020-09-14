Украина усиливает границу с Белоруссией

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины (Госпогранслужба) принимает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Усиление охраны этого участка государственной границы осуществляется с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений "Дозор" и кинологического учебного центра. Воздушный мониторинг на постоянной основе осуществляется силами пограничной авиации и беспилотных летательных аппаратов, на акватории границы дополнительно используются катера SAFE Boat 27", - сказано в сообщении в Facebook.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались ежедневные массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В первые дни они вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты до тех пор, пока официальные власти не согласятся на новые выборы.