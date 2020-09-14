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Кризис в Белоруссии

Совет ООН по правам человека включил вопрос о Белоруссии в повестку дня своей сессии

С предложением обсудить эту тему в срочном порядке выступила Германия от имени Европейского союза

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) включил вопрос о ситуации в Белоруссии в повестку дня своей 45-й сессии, открывшейся в понедельник в Женеве. С предложением обсудить эту тему в срочном порядке выступила Германия от имени Европейского союза.

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Решение было принято на утреннем заседании большинством голосов (25 - "за", 2 - "против", 20 воздержались). "Решение о проведении срочных дебатов принято", - сообщила по итогам голосования председатель СПЧ Элизабет Тихи-Фиссльбергер.

За проведение срочной дискуссии, которая должна состояться до конца нынешней недели, проголосовали прежде всего страны Евросоюза, Украина, а также большинство латиноамериканских государств. Против высказались Венесуэла и Филиппины. Воздержались африканские страны, а также Армения.

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