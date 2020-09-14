МВД Белоруссии признало паспорт главы белорусских католиков Кондрусевича недействительным

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии признало паспорт главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича недействительным, в связи с чем ему было отказано во въезде в республику. Об этом сообщил ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"Да, мы подтверждаем, что его (Кондрусевича - прим. ТАСС) паспорт признан недействительным", - сказал представитель ведомства.

Как сообщает сайт catholic.by, Кондрусевич получил аналогичный ответ от Государственного пограничного комитета на свой запрос относительно запрета вернуться в Белоруссию.

Кондрусевича не впустили в Белоруссию 31 августа, когда он возвращался из Польши. 1 сентября президент Александр Лукашенко заявил, что глава Римско-католической церкви в Белоруссии может владеть еще одним гражданством. По его словам, в Белоруссии "внимательнейшим образом" отслеживают всех въезжающих и выезжающих. Что касается Кондрусевича, то он неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Белоруссию и "попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России", пояснил глава государства.