СМИ: японские Силы самообороны получили указания на случай встречи с НЛО

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые в том числе предписывают осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме. Как сообщил в понедельник телеканал NHK, соответствующие указания были одобрены главой Минобороны Таро Коно и разосланы по ведомствам в письменном виде.

В частности, инструкции содержать требование к летчикам в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника. Кроме того, в документе закреплены требования провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии. Также пилоты должны сделать фотографии или видео объекта.

Коно в апреле распорядился подготовить и инструкции для Сил самообороны на случай встречи с НЛО. При этом тогда министр уточнил, что он не верит в их существование.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

После этого Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов НЛО.