Суга заявил, что Япония должна обсуждать с Россией принадлежность всех южных Курил

ТОКИО, 14 сентября. /ТАСС/. Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора и затрагивать при этом вопрос принадлежности всех островов южной части Курил. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга, который 16 сентября будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны.

"Что касается северных территорий (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС), то мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов", - сказал он.

Суга отметил, что Синдзо Абэ, который уходит в отставку с поста главы правительства, а также экс-премьер Ёсиро Мори, возглавляющий сейчас олимпийский оргкомитет "Токио-2020", смогли развить личные доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

На прошедшем в понедельник в Токио съезде Суга абсолютным большинством голосов был избран новым председателем правящей партии. 16 сентября его утвердят в должности нового премьер-министра на заседании обеих палат парламента страны. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок полномочий подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя - уже на стандартный трехлетний срок.