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Кризис в Белоруссии
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Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что хочет быть услышанным в России

Оппозиция призывает "партнеров и союзников, в том числе РФ", поддержать политический диалог в республике

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции стремится к тому, чтобы его позиция была услышана в Москве, и призывает "партнеров и союзников, в том числе РФ", поддержать политический диалог в республике. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном в понедельник на ее сайте.

"Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России. Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений. <...> В то же время искренняя поддержка реального, а не бутафорского диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России", - отмечается в тексте.

 

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