Координационный совет заявил, что не ставит своей целью захват власти в Белоруссии

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции никогда не стремился к захвату власти в республике. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник.

"Координационный совет не ставил и не ставит своей целью "захват власти", как это представляют некоторые СМИ. Власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений. Мы же как гражданская платформа выступаем за то, чтобы в стране как можно скорее заработали базовые конституционные нормы. За то, чтобы любые проблемы в обществе решались путем диалога", - отмечается в тексте.

Там также указано, что совет стремится к тому, чтобы его позиция была услышана в Москве, и призывает "партнеров и союзников, в том числе РФ", поддержать политический диалог в республике. "Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России. Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений <...> В то же время искренняя поддержка реального, а не бутафорского диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России", - отмечается в тексте.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. Затем она покинула Белоруссию. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение трансфера власти. Совет призывает продолжать протесты до тех пор, пока официальные власти не согласятся на новые выборы.