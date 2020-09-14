МИД ФРГ надеется на согласование санкций против Минска на следующей неделе

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. В Берлине надеются на то, что главы МИД стран ЕС смогут 21 сентября на встрече в Брюсселе согласовать санкции против властей Белоруссии. Об этом заявила в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы активно работаем в ЕС над реализацией пакета санкций, который будет направлен против ответственных за репрессии и фальсификации результатов [президентских] выборов", - сказала она. "В следующий понедельник в Брюсселе будут встречаться главы МИД 27 стран ЕС, там эта тема, наверняка, будет обсуждаться", - сообщила Адебар.

"Я не могу сказать, будет ли в следующий понедельник принято решение [по санкциям], мы бы приветствовали это", - сказала она. "Это должны быть целенаправленные санкции, которые затронут высокопоставленных чиновников", - отметила Адебар.

Со своей стороны, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что "для правительства ФРГ в этой ситуации приоритетом является следующее: во-первых, власти должны отказаться от применения силы в отношении демонстрантов; второе - политические заключенные должны быть немедленно освобождены; в-третьих, должен быть запущен национальный диалог - между правительством, оппозицией и обществом". По его словам, в выстраивании диалога важную роль могла бы сыграть ОБСЕ.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008-го Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.