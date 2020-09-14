В ООН призвали США подкрепить реальными делами заявления о борьбе с расизмом

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала США бороться с системным расизмом и подкрепить заявления о необходимости перемен в этой сфере реальными делами. Об этом она заявила в понедельник в Женеве на 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

По словам Бачелет, действия полицейского, выстрелившего в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, а также смерть в Рочестере афроамериканца Дэниела Пруда вновь говорят о "необходимости срочных и глубоких действий по борьбе с системным расизмом и расовой дискриминацией в охране правопорядка и в обществе". Непривлечение виновных к ответственности за убийства, совершенные ранее, "подчеркивает серьезность этого кризиса", констатировала верховный комиссар ООН.

"Многочисленные комментарии о реформе были сделаны городскими властями и полицией после убийства в мае [афроамериканца] Джорджа Флойда, в том числе органами правопорядка в Кеноше, - напомнила Бачелет. - Нужно, чтобы эти слова соответствовали реальным переменам, чтобы афроамериканцы чувствовали, что они защищены органами правопорядка и государством".

Расовые инциденты в США

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости стражами порядка. Одной из причин этому стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявили обвинения.

Волнения в городе Кеноша (штат Висконсин) начались после того, как 23 августа полицейский семь раз почти в упор выстрелил в темнокожего американца Джейкоба Блейка со спины при задержании. Блейк, предположительно, имевший при себе нож, не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим по вызову. На него ранее был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуального характера.

Афроамериканец Дэниел Пруд был задержан в Рочестере 23 марта. По данным газеты The New York Times, он бегал по улице без одежды в состоянии наркотического опьянения и кричал, что заражен коронавирусом. Стражи порядка надели афроамериканцу на голову мешок, призванный предохранять окружающих от слюны и плевков, и в течение некоторого времени прижимали его к асфальту. Один из полицейских уперся коленом ему в спину. Пруд потерял сознание и был госпитализирован. Он умер в больнице в конце марта. Семья афроамериканца только в минувшую среду решила распространить информацию об этом. По словам родственников Пруда, у него были проблемы с психическим здоровьем. Семь стражей порядка, которые участвовали в задержании, были отстранены от работы.