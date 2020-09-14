Премьер Польши на саммите ЕС представит план Маршалла Вишеградской группы для Белоруссии

ВАРШАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава польского правительства представит на ближайшем саммите ЕС "план Маршалла для Белоруссии", согласованный с Вишеградской группой (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Об этом заявил в понедельник руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик по итогам встречи премьер-министра республики Матеуша Моравецкого с представителями ведущих польских политических партий, посвященной событиям в Белоруссии.

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"Премьер-министр Моравецкий заявил, что от имени Вишеградской группы на ближайшем саммите европейских лидеров представит так называемый план Маршалла для Белоруссии. Это предложение ряда экономических и не только действий, которые были бы предложены Белоруссии в случае повторения выборов и проведения выборов по всем правилам", - сказал он.

"Это предложение помощи Белоруссии, своего рода дорожная карта, связанная с созданием стабилизационного фонда, использованием ряда иных финансовых механизмов", - пояснил Дворчик.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Внеочередной саммит ЕС состоится 24-25 сентября. Он созван для обсуждения экономических последствий пандемии и путей их преодоления. На обсуждение также будет вынесен ряд острых международных вопросов, включая ситуацию в Белоруссии и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией.