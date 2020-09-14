СК Белоруссии предостерег от создания "дружин" для противодействия силовикам

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии предостерег граждан от создания "дружин" для противодействия силовикам, к формированию которых призывают некоторые Telegram-каналы сторонников оппозиции.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе насильственными способами, препятствовать их законной деятельности", - говорится в заявлении СК, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"В этой связи необходимо помнить, что за подобные действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), - добавили в СК Белоруссии. "В случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся в том числе вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечает правоохранительное ведомство.

В Следственном комитете также отметили, что Уголовный кодекс Белоруссии предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за "организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призвал продолжать протесты. Власти заявили о необходимости прекратить незаконные акции.