МВД сообщило о задержании лиц, напавших на милиционеров в Минске

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило в понедельник о задержании лиц, напавших на сотрудников милиции во время проходивших в воскресенье в Минске акций протеста.

"В столице задержаны участники беспорядков, напавшие на сотрудников ОМОН", - сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. "Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт", - добавила представитель МВД.

По словам Чемодановой, один из нападавших схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет "ОСА". "Во время потасовки сотруднику удалось его вернуть и сделать предупредительный выстрел вверх", - уточнила Чемоданова.

По ее словам, за нападения на милиционеров задержаны два участника беспорядков. Одному из них 46 лет, он ранее судимый, второму - 26 лет.