Чехия намерена поднять широкий спектр вопросов на консультациях с Россией

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Чехия на консультациях с Россией, которые стороны готовят в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, намерена поднять широкий спектр вопросов, а не только сосредоточиться на темах, волнующих российскую сторону. Об этом заявил в понедельник агентству CTK уполномоченный чешского правительства на консультациях с РФ Рудольф Йиндрак.

"Чешская сторона заинтересована в проведении консультаций с РФ, но при этом всегда отмечала, что выступает за открытую и конструктивную дискуссию по всему широкому спектру тем двусторонних отношений, а не только по вопросам, важным для российской стороны", - подчеркнул он.

Йиндрак не считает, что "конкретные проблемы в двусторонних отношениях создала только чешская сторона". Такой подход, по его словам, не способствует реализации планов проведения консультаций.

Реакция на слова Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 11 сентября на брифинге, что Прага "уже не первый месяц говорит о заинтересованности в начале консультаций" с Москвой, но при этом "предпринимает шаги на российском направлении, которые никак не способствуют выстраиванию нормального диалога". Захарова выразила удивление по поводу намерения Чехии увязать проведение переговоров о нормализации отношений с Россией с состоянием здоровья Алексея Навального, о чем ранее заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек. По словам главы чешского МИД, начало консультаций было отложено в том числе и в связи с ситуацией в Белоруссии.

Йиндрак в свою очередь подчеркнул, что актуальная международная ситуация отражается на ходе подготовки консультаций, но предстоящие переговоры не должны быть с ней связаны напрямую. "Чехия о актуальных международных событиях в связи с [готовящимися] консультациями говорила всегда лишь в этом смысле. Начинать консультации в период международных политических турбуленций и ряда [открытых] важных вопросов, которые часть мирового сообщества связывает с Россией, не считаю конструктивным", - заявил он.

Между тем, как подчеркнул Йиндрак, консультации могут начаться в ближайшей перспективе, если поднимаемые на них вопросы не сосредоточатся на решении только тех проблем, которые волнуют российскую сторону.

Консультации с РФ

Чешское правительство два месяца назад назначило уполномоченным на консультациях с РФ руководителя международного департамента администрации президента республики Рудольфа Йиндрака. Российскую делегацию должен возглавить первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.

Целью предстоящих консультаций, как подчеркивают в Праге, является стремление разморозить чешско-российские отношения, обострившиеся, в частности, после демонтажа 3 апреля текущего года памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом пражском районе.

9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выражает готовность к проведению консультаций с Чехией по актуальным вопросам повестки дня российско-чешских отношений на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, однако из-за пандемии их сроки пока не определены. Как указала Захарова, МИД РФ призывает "чешских коллег к скорейшему началу консультаций на уровне уполномоченных" обеих стран.