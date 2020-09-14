Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после выборов в республике

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку республики в период после выборов главы государства, состоявшихся 9 августа.

"Прежде всего хочу вас поблагодарить - это естественно, все это прекрасно понимают, - поблагодарить не за то, что мы [с вами] исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - сказал он в понедельник на переговорах с Путиным в резиденции президента РФ "Бочаров ручей".

Он пообещал Путину подробно проинформировать его о воскресных протестных акциях в Минске.

Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он "продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства".

Он также поблагодарил президента РФ за то, что Россия поставила вакцины от коронавируса в первую очередь Белоруссии.