{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи
Обновлено 

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после выборов в республике

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за поддержку республики в период после выборов главы государства, состоявшихся 9 августа.

"Прежде всего хочу вас поблагодарить - это естественно, все это прекрасно понимают, - поблагодарить не за то, что мы [с вами] исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - сказал он в понедельник на переговорах с Путиным в резиденции президента РФ "Бочаров ручей". 

Он пообещал Путину подробно проинформировать его о воскресных протестных акциях в Минске. 

Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он "продемонстрировал, что границы Белоруссии - это границы Союзного государства". 

Он также поблагодарил президента РФ за то, что Россия поставила вакцины от коронавируса в первую очередь Белоруссии. 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко в Сочи
Онлайн
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн
После выборов президента по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью