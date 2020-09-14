Лукашенко: события показали, что Белоруссии "надо тесней держаться со старшим братом"

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Последние события показали, что Белоруссии "надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам", считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, события в Белоруссии - это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали.

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия должны спланировать совместные военные учения на годы вперед.

Заявления в ОДКБ и ЕАЭС о событиях в республике

Лукашенко заявил, что планирует сделать заявления о происходящих в республике после выборов событиях на встречах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Это нам урок - не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть, о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах", - сказал белорусский лидер.