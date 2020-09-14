{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

Глава МИД ФРГ посоветовал России обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

Хайко Маас заявил, что клиника Charite уже передала пробы организации

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы у Алексея Навального в берлинской клинике Charite, и Россия как член ОЗХО может направлять ей свои запросы по инциденту с Навальным. С таким утверждением выступил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Германия в соответствии с параграфом 8 Конвенции о запрещении химического оружия не только объяснилась с ОЗХО, но мы официально попросили о технической поддержке. С этой целью организация уже взяла пробы в Charite, - сказал он. "Сейчас ОЗХО проведет процедуры в соответствии с ее положениями. Россия является членом этой организации и может обратиться в ОЗХО", - утверждал Маас.

Министр заявил, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", что является "серьезным нарушением международного права". "Это, наряду с институтом в Германии, доказали независимо друг от друга две специальные лаборатории", - сказал министр. Поэтому, по его словам, сейчас ОЗХО - та международная организация, "к которой может обратиться российская сторона".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
Меркель заявила, что очный саммит ЕС - Китай вряд ли пройдет в 2020 году
Читать полностью