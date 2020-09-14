Глава МИД ФРГ посоветовал России обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) взяли пробы у Алексея Навального в берлинской клинике Charite, и Россия как член ОЗХО может направлять ей свои запросы по инциденту с Навальным. С таким утверждением выступил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

"Германия в соответствии с параграфом 8 Конвенции о запрещении химического оружия не только объяснилась с ОЗХО, но мы официально попросили о технической поддержке. С этой целью организация уже взяла пробы в Charite, - сказал он. "Сейчас ОЗХО проведет процедуры в соответствии с ее положениями. Россия является членом этой организации и может обратиться в ОЗХО", - утверждал Маас.

Министр заявил, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", что является "серьезным нарушением международного права". "Это, наряду с институтом в Германии, доказали независимо друг от друга две специальные лаборатории", - сказал министр. Поэтому, по его словам, сейчас ОЗХО - та международная организация, "к которой может обратиться российская сторона".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином. Он отметил, что до вывоза Навального в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД ФРГ не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.