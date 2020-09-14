Лукашенко заявил, что оппозиция в Белоруссии пока не пересекла "красные линии"

СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что в ходе протестов в его стране оппозиция пока не вышла за рамки допустимого.

что происходило в республике в первый месяц после выборов

Таймлайн кризиса в Белоруссии: что происходило в республике в первый месяц после выборов

"В субботу и воскресенье часть Минска освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, имея в виду акции протеста оппозиции. "Главное, я это постоянно говорю, - не переходить черту", - добавил он.

Лукашенко напомнил о том, как российским властям приходилось реагировать на проявления экстремизма на Северном Кавказе в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

"Не дай бог, конечно, это белорусам. Но тем не менее есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить", - отметил президент Белоруссии. "Пока эти красные линии никто не нарушал", - констатировал он.