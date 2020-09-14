Пентагон: КНР создает средства, несовместимые с неприменением ядерного оружия первым

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Китай работает над созданием военного потенциала, который несовместим с доктриной неприменения ядерного оружия первым. Об этом заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

"Китай в особенности разрабатывает целый ряд средств, которые, на мой взгляд, во все большей степени несовместимы с провозглашенной им политикой неприменения первым [ядерных вооружений]", - сказал американский военачальник. Затем он повторил этот тезис в ходе брифинга еще как минимум один раз.

Как утверждается в обнародованном 1 сентября очередном докладе Министерства обороны США о военной мощи Китая, размер арсенала ядерных боезарядов Пекина увеличится в течение следующего десятилетия по меньшей мере в два раза. В настоящее время КНР имеет немногим более 200 ядерных боеголовок, отмечается в докладе Пентагона. Авторы этого документа также прогнозируют, что число боезарядов на межконтинентальных баллистических ракетах КНР наземного базирования, способных угрожать США, как ожидается, вырастет за следующие пять лет до примерно 200.

Комментируя высказывания должностных лиц администрации США, МИД Китая в мае минувшего года подтвердил, что Пекин "не принимает участие в ядерной гонке, не предоставляет каким-либо странам свой ядерный зонтик, а также не размещает ядерное оружие в других государствах" и "сохраняет приверженность принципу неприменения ядерного оружия первым" и неприменения ядерного оружия "в отношении государств, не обладающих ядерным оружием".