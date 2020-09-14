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Кризис в Белоруссии

Тихановская считает, что белорусский народ не будет возвращать России кредит в $1,5 млрд

Она заявила, что именно Лукашенко, а не народ, должен будет отдавать этот кредит

МИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что кредит в размере $1,5 млрд, который Москва намерена предоставить Минску, должен будет возвращать лично Александр Лукашенко, а не белорусский народ.

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"Я надеюсь, что [президент РФ Владимир] Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

В понедельник Александр Лукашенко впервые после состоявшихся 9 августа в Белоруссии президентских выборов прилетел в Сочи, где встретился с российским лидером. На встрече Путин сообщил, что РФ готова предоставить Белоруссии государственный кредит в $1,5 млрд.

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БелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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