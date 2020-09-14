ЕС и НАТО названы ключевыми партнерами в новой стратегии нацбезопасности Украины

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны "О стратегии национальной безопасности Украины". Об этом сообщил в понедельник офис главы государства.

Одним из базовых принципов, оговоренных в документе, является "развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО, США", а также "прагматичное сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины".

В качестве приоритетов национальных интересов определены "отстаивание независимости и государственного суверенитета, восстановление территориальной целостности в пределах международно признанной границы страны, общественное развитие". Важными принципами государственной политики в сфере нацбезопасности названы "развитие оборонных возможностей" и "способность государства адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование".

Отмечается, что документ является основой для разработки других стратегических документов, в том числе стратегии военной безопасности Украины.

Ранее сегодня правительство страны утвердило проект государственного бюджета на 2021 год, которым предполагается на сектор обороны направить 5,92% ВВП, что станет самым крупным оборонным бюджетом с 1991 года.