{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США вводят визовые ограничения для граждан Нигерии, причастных к вмешательству в выборы

В ведомстве не уточнили, в отношении кого конкретно вводятся ограничительные меры, однако подчеркнули, что данные действия не направлены против жителей Нигерии

ТАСС, 14 сентября. Госдепартамент США вводит визовые ограничения для граждан Нигерии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к вмешательству в местные выборы в 2019 и 2020 году. Об этом сообщается в понедельник в распространенном пресс-службой заявлении Госдепа.

"Сегодня госсекретарь вводит дополнительные визовые ограничения в отношении некоторых лиц за их действия во время выборов в штатах Коги и Байелса в ноябре 2019 года и в ходе подготовки к выборам в штатах Эдо и Ондо, намеченным на октябрь 2020 года", - говорится в заявлении Госдепа. В ведомстве не уточнили, в отношении кого конкретно вводятся ограничительные меры, однако подчеркнули, что данные действия со стороны Вашингтона касаются только определенных лиц и не направлены против жителей Нигерии.

В июле 2019 года США уже вводили визовые ограничения для нигерийцев, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к "подрыву демократии" в этой стране.

Теги
НигерияСША
Задержанному в Венесуэле "американскому шпиону" предъявлены обвинения в терроризме
При задержании Мэттью Джона Хита были конфискованы несколько единиц оружия. В его телефоне были обнаружены фотографии нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов
Читать полностью