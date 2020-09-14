США вводят визовые ограничения для граждан Нигерии, причастных к вмешательству в выборы

ТАСС, 14 сентября. Госдепартамент США вводит визовые ограничения для граждан Нигерии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к вмешательству в местные выборы в 2019 и 2020 году. Об этом сообщается в понедельник в распространенном пресс-службой заявлении Госдепа.

"Сегодня госсекретарь вводит дополнительные визовые ограничения в отношении некоторых лиц за их действия во время выборов в штатах Коги и Байелса в ноябре 2019 года и в ходе подготовки к выборам в штатах Эдо и Ондо, намеченным на октябрь 2020 года", - говорится в заявлении Госдепа. В ведомстве не уточнили, в отношении кого конкретно вводятся ограничительные меры, однако подчеркнули, что данные действия со стороны Вашингтона касаются только определенных лиц и не направлены против жителей Нигерии.

В июле 2019 года США уже вводили визовые ограничения для нигерийцев, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к "подрыву демократии" в этой стране.